У Китаї ексміністра засудили за хабарництво до смертної кари

У Китаї колишнього міністра сільського господарства та сільських справ Тан Женьцзяня у неділю, 28 вересня, засудили за хабарництво до смертної кари з відстрочкою виконання вироку.

Про це повідомило Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Китаю “Сіньхуа”.

За даними агентства, Тан отримував хабарі, включно з грошима та майном, на суму понад 268 мільйонів юанів (37,6 млн доларів США), перебуваючи на різних посадах у 2007–2024 роках.

Чанчунський середній народний суд призупинив виконання смертного вироку на два роки, зазначивши, що ексміністр зізнався у своїх злочинах, додало агентство.

Комуністична партія Китаю виключила Тана у листопаді 2024 року — через шість місяців після того, як він потрапив під розслідування антикорупційного органу та був усунутий з посади.

Як відзначає Reuters, розслідування щодо Тана було незвично швидким і послідувало за подібними справами проти міністра оборони Лі Шанфу та його попередника Вей Фенхе.

Президент Сі Цзіньпін розпочав кампанію “чисток” у вітчизняних силових структурах у 2020 році, прагнучи забезпечити, щоб поліція, прокурори та судді були “абсолютно відданими, абсолютно чистими та абсолютно надійними”.

Тан обіймав посаду губернатора західної провінції Ганьсу з 2017 по 2020 рік, а потім був призначений міністром сільського господарства та сільських справ.

У січні Сі Цзіньпін заявив, що корупція є найбільшою загрозою для Комуністичної партії Китаю і продовжує зростати.