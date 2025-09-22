Китай засудив журналістку, яка документувала спалахи пандемії COVID-19 у Вухані

Влада Китаю засудила до 4 років увʼязнення журналістку Чжан Чжань, яка документувала ранні фази спалаху епідемії COVID-19 у місті Вухань. Це вже друге увʼязнення журналістки владою Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

У лютому 2020 року Чжан Чжань прибула до Вуханю через те, що отримала інформацію про поширення невідомої хвороби, яка спричиняла смерть багатьох мешканців. Журналістка виявила та публічно повідомила про переповнені лікарні у Вухані та "цілодобово працюючі крематорії". Інформація Чжан Чжань не збігалася з офіційною інформацією, яку просувала Комуністична партія Китаю.

У грудні 2020 року Чжан Чжань заарештували у Китаї та засудили до чотирьох років за "розпалюванні сварок та провокуванні конфліктів". Її випустили з вʼязниці 2024-го.

Та через три місяці після її звільнення, журналістку знову заарештувала поліція та помістила в шанхайський слідчий ізолятор "Пудун" за те, що розповідала публічно у соцмережах про переслідування китайських громадських правозахисників та активістів.

Чжан Чжань оголошувала голодування у слідчому ізоляторі, її насильно годували через зонд.

19 вересня Чжан Чжань знову засудили до 4 років увʼязнення. Вона вдруге оголосила голодування через переслідування владою Китаю, попри слабкий стан здоровʼя після першого голодування.

Організація "Репортери без кордонів" вимагає у Китаю звільнити Чжан Чжань.

"Чжан Чжан слід відзначити за те, що вона попередила міжнародну спільноту про пандемію Covid-19. Натомість вона продовжує зазнавати репресій з боку китайського режиму та бореться за свою свободу і виживання у в'язниці. Після чотирьох років несправедливого ув'язнення вона зараз ризикує не подолати своє друге ув'язнення. Міжнародна дипломатична спільнота як ніколи нагально повинна тиснути на Пекін, щоб забезпечити її негайне звільнення", — заявив директор з адвокації "Репортерів без кордонів" Антуан Бернар.

За даними організації, Китай увʼязнив щонайменше 124 журналістів. Країна перебуває на 172-му зі 180 місць у рейтингу свободи преси "Репортерів без кордонів".