Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у понеділок проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Програма візиту, оприлюднена адміністрацією США в неділю ввечері за місцевим часом, передбачає обід, переговори та спільну пресконференцію лідерів.

Про це пише The Times of Israel.

Це вже четвертий візит Нетаньягу до Білого дому після повернення Трампа на посаду президента у січні.

Головною темою обговорення стане представлений Трампом 21-пунктний план: завершення війни в Газі, створення післявоєнного механізму управління та звільнення 48 заручників, утримуваних угрупованням ХАМАС. За даними ізраїльської сторони, близько 20 з них можуть бути ще живими.

Нетаньягу напередодні провів день у готелі, консультувавшись зі своїми радниками в підготовці до зустрічі.

За графіком, о 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) Трамп зустріне ізраїльського прем’єра у Білому домі. Після цього відбудуться переговори та обід. Спільна пресконференція Нетаньягу та Трампа запланована на 13:15 (20:15 за Києвом).