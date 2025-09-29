У Британії хакери викрали дані понад 8 тисяч дітей з мережі дитсадків

У Великій Британії хакери викрали персональні дані більш ніж 8 000 дітей із мережі дитячих садків Kido.

Про це повідомляє CNN.

Серед викраденого — фотографії, адреси та імена. Частину з цих даних зловмисники вже опублікували в даркнеті й вимагають від компанії викуп.

У поліції Лондона підтвердили, що 25 вересня отримали повідомлення про кібератаку з вимогою викупу на організацію, розташовану у столиці. Розслідуванням займається підрозділ з кіберзлочинності, однак наразі арештів не здійснено.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії назвав інцидент «глибоко тривожним».

"Кіберзлочинці атакують будь-кого, якщо вважають, що можуть заробити. А напад на тих, хто піклується про дітей, — це особливо підлий вчинок", — заявив директор центру Джонатон Еллісон.

Батьки дітей також обурені ситуацією.

"Це ж діти — їхні особисті дані не повинні мати ніякої цінності. Але ми готові зробити все, щоб захистити приватність наших дітей", — сказала в коментарі BBC Брюні Вайлд, чия дитина відвідує садок Kido у Лондоні.

Фахівці з кібербезпеки попереджають, що викрадена інформація може бути використана для переслідувань, залякування чи навіть атак на вразливі родини.

Мережа Kido, за інформацією на її сайті, заснована групою батьків з різних країн світу та має садки у різних державах, де впроваджує сучасні методики дошкільної освіти.