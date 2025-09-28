У ніч проти 28 вересня під час масованого російського обстрілу Києва було пошкоджено територію представництва Європейського Союзу та будівлю посольства Польщі.

Про це у фейсбук повідомила посолка ЄС Катаріна Матернова та речник польського МЗС Павела Вронського у коментарі виданню RMF FM.

За словами Матернової, сама будівля представництва ЄС не постраждала, пошкоджені лише автомобілі на парковці.

"Усі мої колеги в безпеці, і ми продовжуємо свою роботу. Київ стоїть, і Європейський Союз його підтримує", — написала дипломатка.

Вона також наголосила, що обстріл РФ є черговим свідченням того, що "Росія навмисно атакує цивільне населення та прагне його тероризувати".

"Це не вийде. Україна має право жити в мирі та безпеці. ЄС продовжуватиме підтримувати воєнні зусилля України, надаючи гуманітарну допомогу та допомагаючи відбудовувати зруйноване", — додала посолка ЄС.

Також у ніч проти 28 вересня російська ракета пошкодила будівлю посольства Польщі в Києві. За словами речника польського МЗС Павела Вронського, "елемент ракети або малокаліберна ракета" впала на дах консульського відділу, пробила стелю та потрапила у кухонну зону.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За словами дипломата, попередня оцінка збитків показала, що вони "не великі". Це також не вплине на роботу посольства, 29 вересня консульство працюватиме у звичайному режимі.

Що відомо про атаку Росії на Київ у ніч проти 28 вересня

У ніч на 28 вересня росіяни завдали масованих ударів дронами та ракетами по кількох українських містах. У Києві внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка, ще десятеро — поранені. Також у столиці пошкоджений Інститут кардіології, де рятувальники знайшли тіла двох загиблих. Внаслідок обстрілів постраждала й Київська область — там поранення отримала 31 людина, з них — 3 дитини.

Найбільше постраждала Петропавлівська Борщагівка, тут пошкоджено 6 багатоквартирних будинків. В них вибито понад тисячу вікон та дверних конструкцій. Також пошкоджено 10 приватних будинків, з яких три знищені.

Загалом наслідки сьогоднішньої російської атаки Київської області зафіксували у шести областях регіону. Понад дві тисячі жителів залишилися без газу. У майже 600 абонентів немає світла.