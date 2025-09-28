Організованість і активність можуть допомогти прожити довше — дослідження

Бути організованим, активним і готовим допомагати іншим може реально впливати на тривалість життя.

До такого висновку дійшли вчені, опублікувавши результати масштабного дослідження у Journal of Psychosomatic Research, пише The Guardian.

Науковці проаналізували дані понад 22 тисяч дорослих у різних країнах протягом періоду від 6 до 28 років.

Найсильніший ефект мала риса "активність" — ті, хто описували себе цим словом, мали на 21% нижчий ризик смерті, навіть з урахуванням віку, статі та хвороб. Важливими також виявилися організованість, відповідальність, життєрадісність і готовність допомогти.

Натомість негативні риси, пов’язані з невротизмом — стрес, тривожність, перепади настрою — збільшували ризик передчасної смерті.

Науковці зазначають, що не йдеться про вирок: песиміст не приречений жити менше, а працьовитий — завжди більше. Але особистісні риси можуть бути додатковим фактором здоров’я поряд зі способом життя, фізичною активністю та відсутністю шкідливих звичок.