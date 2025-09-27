Україна не має ресурсів для повної деокупації — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна зараз не може деокупувати всю свою територію через те, що не вистачає ресурсів та сповільнені поставки озброєння.

Про це президент повідомив на брифінгу 27 вересня, передає кореспондент Суспільного.

"Важливо, щоб усі розуміли: наша територія та незалежність — це питання справедливого миру. Україна не програла. Росія не досягла своєї мети — руйнування та знищення нашої держави, і я переконаний, що й не досягне", — повідомив Зеленський.

Та, за його словами, є певні перешкоди для того, щоб Україна могла звільнити тимчасово окуповані території. Це внутрішні ресурси та поставки озброєння.

"Нині в нас вистачає сил утримувати фронт і не допустити подальшої окупації. Ще є проблема — уповільнені поставки та нестача фінансування, зокрема на перехоплювачі дронів. Українські компанії вже налагодили виробництво, але без достатнього фінансування ми не зможемо в повному обсязі реалізувати необхідні кроки", — повідомив президент.

Завдання військово-політичного керівництва зараз — посилити Україну максимальною підтримкою, в тому числі передачу озброєння Україні.

“Америка вважає, що Росія втрачає час і людей і не досягне своїх цілей. Важливо, що США допомагають Україні, щоб запобігти цим цілям. Це суттєвий і визначальний елемент співпраці", — наголосив Зеленський.

Він також додав, що вірить, що повна деокупація України — "це питання часу".