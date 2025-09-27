Британський політик та екслідер партії Reform UK в Уельсі Натан Гілл заявив, що поширював російську пропагаду коли був депутатом Європарламенту з 2014 до 2020 року за хабарі. Політик отримував кошти від українського екснардепа ОПЗЖ Олега Волошина.

Про це повідомляє BBC.

26 вересня Натан Гілл визнав себе винним у корупції. У період з 2018 по 2019 року Гілл отримував кошти від Олега Волошина, а взамін ставив провокативні питання у Європарламенті, робив проросійські заяви, виступав для телебачення з пропагандою Росії. Натан Гілл вів листування з Олегом Волошими у WhatsApp.

Серед дій Натана Гілла — організації участі євродепутатів для виступів на українському каналі "112 Україна". Канал закрили у 2021 році через проросійську пропаганду. Його власником були проросійські екснардепи Тарас Козак та Віктор Медведчук.

Адвокати Гілла повідомляють, що попри визнання вини, він може отримати "значний термін" за корупцію та поширення пропаганди.

Екснардеп Олег Волошин є підозрюваним у державній зраді. У 2020 році міністерство фінансів США запровадило проти Волошина санкції за "участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України".