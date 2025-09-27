Атмосферний фронт 28 вересня принесе дощі на півночі — Діденко

У неділю, 28 вересня, атмосферний фронт принесе дощі до північної частини України. При цьому, окрім півночі, переважатиме суха погода.

Про це повідомила у своєму прогнозі синоптикиня Наталка Діденко.

У понеділок, 29 вересня, дощів в Україні побільшає.

“З температурою повітря не дуже просто. Заморозки поки що вгомоняться, хоча в нічні години — все одно холодяка. У неділю через капосний холодний атмосферний фронт якраз в зоні опадів буде найхолодніше”, — зазначила Діденко.

Вона відзначила, що зона нижчої температури повітря простягнеться від Сумщини-Чернігівщини через Київщину до Тернопільщини. Найхолодніше буде в Карпатах.

У цій вологій хмарній зоні вдень 28 вересня очікується холодна погода з температурою повітря +9+12 градусів.

На решті території України завтра повітря прогріється до +12+16, на півдні до +14+18 градусів.

У Києві в неділю збільшиться хмарність, місцями пройде дощ. Вночі буде холодно, +5+8 градусів, але вже без заморозків, а протягом дня близько +10+12 градусів.