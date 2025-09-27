ФБР звільнило групу своїх агентів, яких сфотографували, коли вони стояли на колінах на вулиці, намагаючись розрядити напругу під час протесту проти расової несправедливості у Вашингтоні в 2020 році після вбивства поліцією Джорджа Флойда.

Про це Reuters повідомили в п'ятницю, 26 вересня, троє людей, обізнаних із цим питанням.

Звільнення відбулися на тлі хвилі звільнень у лавах ФБР після призначення Каша Пателя на посаду керівника ФБР.

Загалом точно невідомо, скільки агентів ФБР звільнили у п'ятницю.

Правозахисна група “Асоціація агентів ФБР” опублікувала в п'ятницю заяву, в якій заявила, що “рішуче засуджує сьогоднішнє незаконне звільнення понад десятка спеціальних агентів ФБР”. Водночас у заяві не йдеться про те, що могло спричинити їх звільнення.

Три джерела, які поспілкувалися з Reuters на умовах анонімності, повідомили, що кількість звільнених може становити від 15 до 22, причому частина з них — ті, хто зазнав жорсткої критики з боку правих коментаторів за те, що став на коліна під час демонстрації у 2020 році.

За словами джерел, агенти, зображені на фотографіях та відео інциденту, що стали вірусними, не стояли на колінах на знак співчуття до руху Black Lives Matter, як припускали критики, а зробили це, щоб послабити напруженість між протестувальниками та правоохоронними органами. Деякі заходи контролю натовпу, що застосовувалися під час цих протестів, були більш агресивними. Поліцейські застосували сльозогінний газ та гумові кулі, щоб розігнати демонстрантів біля Білого дому, перш ніж Трамп, який тоді обіймав свій перший президентський термін, пройшов через площу Лафайєт до сусідньої церкви та сфотографувався з Біблією в руках.

Раніше у вересні колишній виконувач обов'язків директора ФБР Браян Дрісколл та двоє інших колишніх високопосадовців, яких звільнили у серпні, подали до суду на адміністрацію Трампа, стверджуючи, що їх звільнили в рамках “кампанії відплати”, спрямованої проти чиновників, яких вважають недостатньо лояльними.

У позові стверджується, що Патель заявив, що йому наказали звільнити всіх, хто працював над кримінальним розслідуванням проти Трампа, і що його власна робота залежить від їхнього звільнення. Зазначається, що Патель нібито сказав Дрісколлу, що “ФБР намагалося посадити президента до в'язниці, і він цього не забув”.

Що відомо про справу Джорджа Флойда

48-річний Джордж Флойд загинув 25 травня 2020 року під час затримання. Поліція приїхала через виклик про те, що Флойд у магазині Cup Foods нібито використав фальшиву купюру. Працівник магазину набрав 911 і також сказав, що Флойд виглядає "п'яним" і "не контролює себе". Під час арешту із застосуванням сили поліцейський Дерек Шовін душив Флойда коліном. Флойд просив його не вбивати та говорив, що "не може дихати". Ця фраза згодом стала одним з гасел протестів у США. Згодом Шовіна заарештували.

Суд присяжних визнав винним Шовіна у вбивстві другого, третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня.

Через вбивство Флойда 26 травня 2020 у США почались масові протести проти расизму, зокрема набрав обертів рух BlackLivesMatter, який існував раніше. Протести супроводжувалися заворушеннями, підпалами та протистоянням з поліцією, на що правоохоронці відповіли застосуванням сльозогінного газу та гумових куль.

Міжнародний фонд Black Liver Matter Global Network Foundation отримав премію соціал-демократичної партії Швеції імені Улофа Пальме за правозахисну діяльність.

Наприкінці червня 2021 року суд визнав винним ексофіцера Шовіна в убивстві Флойда та засудив його до 22,5 років позбавлення волі. Дерек Шовін оскаржив це рішення та розповів про 14 причин перегляду свого вироку.