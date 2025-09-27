Повітряні Сили: ППО знешкодила 97 зі 115 дронів, є влучання на 6 локаціях

У ніч проти 27 вересня сили протиповітряної оборони знешкодили 97 зі 115 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 27 вересня.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 27 вересня (із 21.00 26 вересня) військо РФ атакувало 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда — ТОТ Криму, понад 70 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
"Атака триває – на півночі нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!" — йдеться у повідомленні.