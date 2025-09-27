Оператори Nexstar та Sinclair поновлять шоу Кіммела

Мовники Nexstar та Sinclair, які контролюють понад 20% партнерських станцій ABC, припиняють бойкотування шоу ведучого Джиммі Кіммела, який раніше розкритикував виступ Дональда Трампа в ООН.

Про це ідеться в пресрелізах операторів.

Трансляції шоу Jimmy Kimmel Live! повертаються на Nexstar та Sinclair з вечора 26 вересня. Раніше ці медіамовники, на відміну від телеканалу ABC, продовжили замінювати шоу Кіммела іншими програмами.

Nexstar пише, що провели переговори з керівництвом The Walt Disney Company. Також Nexstar заявляє, що "залишається відданим захисту Першої поправки", виробляючи та транслюючи місцеві та національні новини, що базуються на фактах і є неупередженими. Компанія декларує, що для неї важливо показувати контент, що відповідає інтересам громад.

Sinclair теж сказало про свою мету — показувати програми, які в інтересах громад. Узагалі метою для мовника було забезпечити, "щоб програми залишалися точними та цікавими для якомога ширшої аудиторії".

"Протягом останнього тижня ми отримали змістовні відгуки від глядачів, рекламодавців та лідерів громад, які представляють широкий спектр точок зору. Ми також стали свідками тривожних актів насильства, зокрема мерзенного інциденту зі стріляниною на партнерській станції ABC у Сакраменто. Ці події підкреслюють важливість відповідального мовлення та важливість шанобливого діалогу між різними голосами", — ідеться в заяві Sinclair.

На ABC телешоу Jimmy Kimmel Live! повернулося в ефір 23 вересня — після тижневої перерви.

Чому закривали шоу Кіммела

Програму зняли з ефіру після коментарів Кіммела щодо вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.

"Ми побачили нове дно у виконанні прихильників MAGA, які намагалися зобразити цього хлопця, що вбив Чарлі Кірка, кимось іншим, а не одним із них", — сказав Кіммел.

Рішення закрити шоу на невизначений час викликало гостру дискусію в США про свободу слова та роль федеральних регуляторів. Зокрема, знаменитості та звичайні користувачі соцмереж закликали бойкотувати Disney, якому належить телеканал ABC. Кіммела підтримали ведучі інших каналів Стівен Кольбер, Джон Стюарт та Сет Маєрс.

Профспілки сценаристів та інших працівників кіноіндустрії назвали рішення Disney "корпоративною боягузливістю" та провели протест біля головного офісу компанії. Колишній CEO Disney Майкл Айснер публічно розкритикував компанію, а сенатор-республіканець Тед Круз порівняв дії голови Федеральної комісії зі зв’язку (FCC) Брендана Карра з "погрозами мафії".