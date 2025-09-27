Адміністрація Трампа 26 вересня звернулася до Верховного суду США, аби той переглянув конституційність указу президента Дональда Трампа. Указ хоче скасувати право на громадянство Америки, якщо дитина народилась у Штатах.

Про це повідомляє CNN, яке отримало копію звернення, яке ще не передали до реєстру Верховного суду.

Генеральний прокурор, головний апеляційний адвокат Д. Джон Сауер, адміністрації заявив, що попереднє рішення судів нижчої інстанції "скасували політику, яка має першочергове значення для Трампа".

Він посилається на безпеку кордонів США у питанні громадянства за правом народження на території Америки: "Ці рішення без законних підстав надають привілей американського громадянства сотням тисяч людей, які не мають на це права".

Уже більш як 100 років в Штатах діє 14-та поправка до Конституції, яка надає громадянство особам, народженим у Сполучених Штатах.

Що це за указ

Після інавгурації взимку Трамп підписав указ, що передбачав відмову у видачі документів про громадянство дітям, народженим у США від батьків, які перебували в країні незаконно або тимчасово. Його положення мали набути чинності через 30 днів після підписання. Федеральний суддя призупинив дію цього указу 5 лютого.

Історія пішла далі за рівнями суду. У червні Верховний суд США ухвалив рішення щодо громадянства за правом народження, проте технічно ця справа була зосереджена на більш процедурному питанні. Говорилося про те, наскільки нижчі суди мають повноваження зупинити політику, впроваджену президентом Трампом.

"Цей указ є незаконним, крапка, і жодні маневри адміністрації цього не змінять. Ми й надалі будемо дбати про те, щоб жодному немовляті не було позбавлено громадянства через цей жорстокий і безглуздий указ", — заявив Коді Вофсі, адвокат Американського союзу громадянських свобод (ACLU), який представляв справу.