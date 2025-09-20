Президент США Дональд Трамп 19 вересня підписав указ про запровадження візової програми "Gold Card". Вона дозволяє іноземцям, які роблять "значні фінансові внески США", у пришвидшеному порядку отримати право на проживання в країні.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Слабка імміграційна політика адміністрації Байдена дозволила картелям, терористам і зловмисникам користуватися нашими кордонами, заповнюючи громади та змушуючи оголошувати надзвичайний стан у прикордонних містах. Адміністрація Байдена також допускала зловживання процесом надання притулку, перевантажуючи ресурси без урахування економічних та безпекових інтересів США", — зазначив Трамп.

За його словами, програма "Золота карта" першочергово надає право на в’їзд тим, хто робить "значний внесок у американське суспільство", зокрема успішним підприємцям, інвесторам і бізнесменам.

Крім того, указ узгоджує федеральну імміграційну політику у відповідність з інтересами країни та сприятиме процвітанню США.

Відтак, згідно з новою програмою, громадяни інших країн зможуть претендувати на "золоту карту", зробивши фінансовий внесок до Міністерства торгівлі США:

1 мільйон доларів — для фізичних осіб;

2 мільйони доларів — для компаній, які захочуть придбати її для працівників.

"Указ передбачає, що ці внески слугуватимуть підтвердженням виняткових ділових здібностей та користі для країни, прискорюючи розгляд справ з урахуванням правових та безпекових міркувань", — зазначається на сайті Білого дому.

Кошти спрямовуватимуться у спеціальний фонд підтримки американської економіки та промисловості.

Як пише Politico, презентація "золотої карти" відбулося напередодні в Овальному кабінеті.

За словами міністра торгівлі США Говарда Лутніка, "золота карта" замінить чинні візові програми EB-1 та EB-2 для людей, які мають "виняткову цінність" для країни. Він також назвав її "ефективним способом залучити інвестиції та збільшити доходи бюджету США".

За оцінками посадовця, програма може принести близько 100 мільярдів доларів, які, за словами Трампа, можуть бути використані для зниження податків і скорочення державного боргу.