Парламент Словаччини закріпив у конституції існування лише двох статей

Словацький парламент ухвалив поправки до конституції, які визначають лише чоловічу та жіночу стать, регулюють питання усиновлення та забороняють сурогатне материнство.

Про це пише словацьке агентство TASR.

26 вересня парламент Словаччини проголосував за зміни до конституції, спрямовані на "захист традиційних цінностей". Поправки визначають існування лише двох статей — чоловічої та жіночої. Окрім того, нардепи запровадили конституційну гарантію рівної оплати праці для чоловіків і жінок за однакову працю.

Із 99 присутніх депутатів "за" проголосували 90, проти — 7, утрималися — 2. Ініціатори зазначають, що мета змін — "посилення суверенітету Словаччини у сфері цінностей та культурно-етичних питань".

В ухваленій пропозиції уряду йдеться, що "посилення захисту традиційних цінностей є ключем до збереження культурної спадщини Словацької Республіки та забезпечення правової стабільності". Документ також закріплює шлюб як союз між чоловіком і жінкою.

Зміни розширюють конституційне регулювання соціальних прав, зокрема статусу сім’ї та батьківських прав. Вони враховують спільну ініціативу керівної коаліції, Християнсько-демократичного руху (KDH) та Християнського союзу.

Відтепер у конституції Словаччини з’явиться заборона сурогатного материнства та норма про право дитини знати своїх батьків, із прямим зазначенням, що мати — це жінка, а батько — чоловік.