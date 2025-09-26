Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання енергії на ТОТ України

Білорусь запропонувала Росії побудувати атомну електростанцію на сході країни для постачання електроенергії на тимчасово окуповані Росією території України.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував цю ідею очільнику Росії Путіну під час їхньої зустрічі.

"Якщо буде прийнято рішення, ми негайно почнемо будівництво нового енергоблоку або нової станції, якщо виникне потреба в електроенергії на заході Росії та у звільнених регіонах (так Росія називає тимчасово окуповані території України — ред.)", — сказав Лукашенко.

Путін відповів Лукашенку, що "фінансування не є проблемою".

"Якщо є споживач, який використовуватиме електроенергію та сплачуватиме необхідний тариф, це взагалі не проблема", — заявив Путін.

У Росії побудовою атомних електростанцій займається державна корпорація Росатом.

Раніше стало відомо, що 15 вересня лідер Білорусі Олександр Лукашенко прийняв у Мінську представника російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованих Росією територій Херсонської області України.

У МЗС України вважають це черговим виявом його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу.