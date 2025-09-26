Дрони атакували Афіпський НПЗ на Кубані, сталася пожежа

У Росії внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на оперативний штаб регіону.

"Уламки безпілотника впали на одну із установок. Постраждалих немає. Сталося загоряння на площі 30 квадратних метрів, яке вже ліквідували. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", — йдеться у повідомленні оперштабу.

Також фрагменти безпілотника впали на одній із вулиць, повідомили в оперштабі. Там також заявили, що внаслідок цього, за попередніми даними, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає.

Це вже не перше ураження дронами Афіпського НПЗ. Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяний у забезпеченні російської армії. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік.