У Гонконгу ухвалили закон про поступове виведення з обігу нестандартних крихітних житлових приміщень, оскільки уряд прагне виконати вимогу Пекіна щодо поліпшення житлових умов у місті.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з новим законом, ухваленим у п'ятницю, 26 вересня, так звані поділені квартири повинні мати площу не менше 8 квадратних метрів і бути обладнані окремою ванною кімнатою, засобами пожежної безпеки, освітленням і вентиляцією.

Ці жорсткі заходи є наслідком занепокоєння Пекіна з приводу так званих “будинків-кліток” або крихітних помешкань, які часто здаються в оренду бідним верствам населення, пише Bloomberg. Хоча ці заходи спрямовані на поліпшення рівня життя, організації, що допомагають малозабезпеченим верствам населення Гонконгу, попередили, що вони можуть призвести до підвищення орендної плати за недороге житло і скорочення пропозиції таких доступних помешкань.

Як зазначає агентство, багаторічний спад на ринку нерухомості Гонконгу не сприяв поліпшенню доступності житла для найбідніших верств населення. Люди похилого віку, нові іммігранти та молоді працівники часто змушені орендувати приміщення, розділені на кілька частин. Згідно з березневим звітом неурядової організації Society for Community Organization in Hong Kong, середній дохід опитаних орендарів становив 7200 гонконзьких доларів (925 доларів США) на місяць, а середня орендна плата за приміщення, розділене на кілька частин, — 4500 гонконзьких доларів.

За даними уряду, в Гонконзі понад 200 000 людей проживають у близько 110 000 поділених на частини помешкань. Згідно із законом, із березня влада дозволить власникам нерухомості зареєструвати свої поточні об'єкти, надавши їм пільговий період для проведення необхідних модернізацій, щоб відповідати новим стандартам.

У Гонконгу сотні тисяч людей живуть у квартирах, поділених на крихітні кімнати. Найчастіше в таких помешканнях унітаз розташований поруч із кухонною зоною або зовсім відсутній. Особливо сумну популярність здобули так звані "будинки-труни” розміром від 1,4 до 1,7 квадратного метра, де людина може тільки спати та зберігати кілька особистих речей.

Гонконг є спеціальним адміністративним районом Китаю, однак має свою економічну, політичну і імміграційну систему.