Генштаб підтвердив ураження Афіпського та Куйбишевського НПЗ в Росії

У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони уразили Афіпський та Куйбишевський нафтопереробні заводи, а також склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів російського війська.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив зранку 28 серпня.

“Зокрема, підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї РФ. Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік”, — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкту.

Також, підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області РФ. Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього – понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки 7 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу.

Окрім того, засобами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уражено склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів, які задіяні у забезпеченні збройних сил РФ. Об’єкти розташовані як безпосередньо у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.