Генштаб: на фронті за добу 200 бойових зіткнень, РФ втратила 940 військових

На фронті протягом минулої доби, 25 вересня, зафіксовано 200 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 67 штурмових дій російського війська. За добу на війні в Україні Росія втратила 940 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08:00 26 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

За уточненою інформацією, минулої доби військо РФ завдало 59 авіаційних ударів, скинуло 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснило 4396 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 4774 дронів-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне Запорізької області; Херсон та Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу російського війська.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 артилерійських систем, 334 безпілотні літальні апарати, 82 одиниці автомобільної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Військо РФ завдало 6 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснило 198 обстрілів, дев’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ тричі намагалося прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах Вовчанська та Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулися чотири російські атаки. Українські оборонці відбивали штурмові дії росіян у районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку військо РФ провело 20 атак. Намагалося вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в бік Дружелюбівки, Ставків.

На Сіверському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили сім спроб війська РФ просунутись вперед у бік Дронівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулось шість боєзіткнень у районах Ступочок та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 16 атак поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 67 штурмових дій армії РФ поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія.

На Новопавлівському напрямку військо РФ протягом минулого дня здійснило 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три російські атаки поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили шість атак росіян у районах Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська та Кам’янського.

Минулої доби на Придніпровському напрямку військо РФ наступальних дій не проводило.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.