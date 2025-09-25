Ізраїль ударив по столиці Ємену Сані

Ізраїльські війська завдали удару по столиці Ємену Сані у четвер, 25 вересня.

Про це повідомляють Reuters із посиланням на керований хуситами телеканал “Аль-Масіра” та місцевих мешканців, а також Армія оборони Ізраїлю.

“Сили оборони Ізраїлю завершили серію ударів по військових об'єктах, що належать терористичному режиму хуситів в Сані. Нещодавно десятки літаків, керовані розвідкою, завдали ударів по військових об'єктах, що належать апарату безпеки та розвідки, а також військовим силам терористичного режиму хуситів в районі Сани, Ємен”, — йдеться у заяві ЦАХАЛу.

За даними ізраїльських військових, серед уражених цілей були штаб-квартира генерального штабу хуситів, комплекси апарату безпеки та розвідки, штаб-квартира військових зв'язків з громадськістю хуситів та військові табори, де, як наголосили в ЦАХАЛі, виявили зброю та військових оперативників режиму хуситів.

“Удари були завдані у відповідь на неодноразові атаки терористичного режиму хуситів проти Держави Ізраїль та її цивільного населення, включаючи запуск безпілотних літальних апаратів та ракет “земля-земля” у бік ізраїльської території”, — заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Як пише Reuters, Ізраїль ударив по Сані через день після того, як угруповання заявило про атаку безпілотника на готель в ізраїльському курорті Ейлат на Червоному морі.

Жителі Ємену повідомили Reuters, що удари були спрямовані по районах на півдні та заході Сани та відбулися під час трансляції попередньо записаної промови лідера хуситів Абдула Маліка аль-Хуси. Телеканал “Аль-Масіра” не надав додаткових подробиць щодо нападу.

Хто такі хусити

Офіційна назва повстанської організації хуситів — "Ансар Алла". Це бойове об’єднання мусульман-шиїтів, насамперед племені хусі, звідси й походить назва — хусити.

Рух виник на півночі Ємену на початку 1990-х. Його засновником став Хусейн аль-Хусі. Першочергово рух виступав за відродження однієї з сект зейдизму — частини шиїтського ісламу, що правила на території Ємену у першій половині ХХ століття. Також хусити звинувачували тодішнього президента Ємену Алі Абдалу Салеха у роботі на інтереси Саудівської Аравії та США. У відповідь влада почала облави на хуситів. Врешті у 2004 році вбили засновника руху.

З того часу центральний уряд та хусити перебувають у стані війни. Спочатку конфлікт не виходив за межі півночі Ємену, але у 2014 році хусити розпочали наступ на південь та взяли під контроль декілька провінцій країни і столицю — Сану. Підтримку хуситам надавав Іран.

Міжнародно визнаний уряд країни наразі перебуває у місті Аден та називає боротьбу з хуситами війною проти іранських проксі. У 2015 році на його боці у війну втрутилася Саудівська Аравія, яку підтримали США та Британія. З того часу проурядова коаліція здійснила понад 25 тисяч бойових вильотів, а кількість жертв лише серед цивільних в Ємені сягнула майже девʼяти тисяч осіб. У відповідь хусити почали ракетні обстріли по території Саудівської Аравії. Це стало можливим завдяки великим запасам ракет, які єменський уряд свого часу закупив ще у Радянського Союзу.

Перемоги коаліції досягти не вдалося, хоча протягом певного часу — у 2018-2019 роках, в Ємені настало відносне перемир’я, яке ООН намагалася використати для нормалізації ситуації.