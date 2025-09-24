У Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН відбулася незвична зустріч: президент Сирії Ахмед аш-Шараа сів за один стіл із колишнім генералом армії США Девідом Петреусом, який у 2006 році командував силами вторгнення в Ірак і особисто відповідав за його затримання.

Про це пише Al Jazeera.

Аш-Шараа, який минулого року скинув режим Башара Асада та завершив 50-річне правління його родини, очолив країну в січні 2025-го. Колишній командир «Фронту ан-Нусра», а пізніше угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", ще донедавна вважався "терористом" у США — Вашингтон зняв цей статус лише наприкінці 2024 року.

Президент Сирії прибув до Нью-Йорка як перший за майже 60 років глава сирійської держави, що бере участь у Генасамблеї ООН. Він уже провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо та виступив на низці заходів.

На форумі Concordia Annual Summit, який відбувається паралельно з Генасамблеєю, аш-Шараа і Петреус обговорили майбутнє Сирії та виклики для регіону. Генерал назвав трансформацію аш-Шараа "однією з найвражаючих у сучасній історії Близького Сходу» та навіть зізнався, що є його «шанувальником".

Сам сирійський лідер заявив, що війна навчила його цінувати мир: "Ми не можемо оцінювати минуле за правилами сьогодення і сьогодення за правилами минулого. Сьогодні важливо — захищати сирійський народ і стабільність регіону".

Він також торкнувся теми міжконфесійного насильства в Сирії, наголосивши, що відповідальність за хаос лежить на попередньому режимі, і запевнив, що нова влада розслідує всі злочини. Президент пообіцяв захист прав національних меншин, зокрема курдів, але підкреслив, що лише державна армія має бути озброєною силою в країні.

Аш-Шараа заявив, що Сирія прагне економічного відновлення і миру. Він підтвердив, що тривають безпекові перемовини з Ізраїлем щодо врегулювання на основі угоди 1974 року, хоча наголосив: Ізраїль уже здійснив понад тисячу ударів по території Сирії після падіння Асада й досі утримує Голанські висоти.