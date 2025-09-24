Ексголовком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний прокоментував операцію українських Сил оборони в Курській області РФ, заявивши, що "ціна таких дій" йому невідома.

Про це йдеться у статті генерала для видання "Дзеркало тижня".

"Такі дії (прорив ЗСУ в Курській обл. у серпні 2024 року — ред.), якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні", — зауважив він.

Залужний зазначив, що "ціна таких дій" йому невідома, але, на його думку, вона "була надто високою".

"Війська, що оборонялися (армія РФ — ред.), зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами та з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, але згодом самі здійснили тактичне просування — теж без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою", — написав генерал.

6 серпня 2025 року виповнився рік від початку наступальної операції Сил оборони України в Курській області РФ. Українські військові досі там перебувають та утримують позиції в Глушковському районі.

У жовтні 2024 року Залужний заявляв, що проведення Курської операції показало, що Україна "продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки". Також він казав, що "є люди, які дадуть оцінку цьому", коли операція закінчиться.

Раніше газета Politico з посиланням на джерела писала, що Залужний нібито був проти наступу в Курській області, коли президент Володимир Зеленський уперше заговорив про нього на початку 2024-го і наполягав на його проведенні. Тоді на прохання видання прокоментувати Курську операцію генерал не відповів.