Генштаб: на фронті за добу 172 бойові зіткнення, РФ втратила 970 військових

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. За добу Росія на війні в Україні втратила 970 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив станом на 08:00 24 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

За уточненою інформацією, 23 вересня армія РФ завдала один ракетний та 53 авіаційні удари, застосувала дві ракети та скинула 105 керованих авіабомб. Крім цього, здійснила 4970 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучила для ураження 5995 дронів-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Кам’янське, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один склад зберігання озброєння і військової техніки та передовий пункт управління війська РФ.

“Втрати російських загарбників за минулу добу склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два літаки, 334 безпілотні літальні апарати, 130 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дванадцять бойових зіткнень. Військо РФ завдало вісім авіаційних ударів, застосувавши при цьому 18 керованих авіабомб, та здійснило 172 обстріли, чотири з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ одинадцять разів намагалося прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах Вовчанська, Одрадного та Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять російських атак. Українські оборонці відбивали штурмові дії росіян у районах Куп’янська, Кіндрашівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку військо РФ провело 15 атак. Намагалося вклинитися в українську оборону у районах Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового.

На Сіверському напрямку протягом минулої доби українські захисники зупинили три спроби росіян просунутися вперед у районах Дронівки та Ямполя.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах Костянтинівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 17 атак поблизу Плещіївки, Олександро-Калинового, Софіївки, Катеринівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 64 штурмові дії армії РФ поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Шевченка, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії.

На Новопавлівському напрямку військо РФ протягом минулого дня здійснило 33 атаки у районах Новохатського, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Соснівки, Тернового, Новогеоргіївки, Піддубного, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки та в бік Успенівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак росіян поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку війська РФ в районі населеного пункту Кам’янське.

Минулої доби на Придніпровському напрямку військо РФ наступальних дій не проводило.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.