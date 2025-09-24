Генсек ООН Гутерреш: в Україні через війну загинули понад 40 тисяч цивільних

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули понад 40 тисяч цивільних, серед яких жінки та діти. Ще понад 36 тисяч осіб отримали поранення.

Засідання Ради безпеки ООН щодо України транслювало Суспільне.

"Це лише підтверджені показники. Цивільні на території Росії також усе більше наражаються на небезпеку. Я хочу підкреслити: атаки на цивільних і цивільну інфраструктуру є забороненими відповідно до міжнародного права. Вони повинні зупинитися зараз", — наголосив Гутерреш.

За його словами, війна призводить до перебоїв у доступі українців до води, електроенергії та освіти, а Росія свідомо намагається створювати блекаути напередодні зими.

Генсек ООН також висловив занепокоєння ядерними погрозами Кремля та ситуацією на Запорізькій АЕС, наголосивши, що всі країни повинні забезпечити дотримання міжнародного законодавства та захист цивільного населення.

Він додав, що ООН продовжує надавати допомогу всім, хто цього потребує, і закликав донорів приєднуватися до плану гуманітарного реагування для України та регіону.