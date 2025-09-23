Програма діяльності уряду надійшла до парламенту

До Верховної Ради України надійшла програма діяльності уряду.
Про це у вівторок, 23 вересня, повідомив голова Ради Руслан Стефанчук.
Як відзначив сікер, в установленому порядку парламент розгляне документ, який визначає 12 основних пріоритетів:
- національна безпека й оборона,
- євроінтеграція,
- боротьба з корупцією,
- підтримка ветеранів,
- добробут громадян,
- макрофінансова стабільність та реформи,
- розвиток бізнесу,
- освіта й наука,
- охорона здоров’я та спорт,
- відбудова,
- культура
- та енергетична стабільність.
