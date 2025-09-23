Перейти до основного змісту
Програма діяльності уряду надійшла до парламенту
КАБМІНВЕРХОВНА РАДАПОЛІТИКАВторгнення Росії в УкраїнуЕКОНОМІКАПОЛІТИКАПОДІЇ

Програма діяльності уряду надійшла до парламенту

Олена Богданьок
Розмір шрифту
До Верховної Ради України надійшла програма діяльності уряду
Кабінет Міністрів України. УНІАН

До Верховної Ради України надійшла програма діяльності уряду.

Про це у вівторок, 23 вересня, повідомив голова Ради Руслан Стефанчук.

Як відзначив сікер, в установленому порядку парламент розгляне документ, який визначає 12 основних пріоритетів:

  • національна безпека й оборона,
  • євроінтеграція,
  • боротьба з корупцією,
  • підтримка ветеранів,
  • добробут громадян,
  • макрофінансова стабільність та реформи,
  • розвиток бізнесу,
  • освіта й наука,
  • охорона здоров’я та спорт,
  • відбудова,
  • культура
  • та енергетична стабільність.

Топ дня
Вибір редакції
На початок