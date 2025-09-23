Індонезія та ЄС завершили торговельну угоду після дев'яти років переговорів

Індонезія та Європейський Союз підписали торговельну угоду, яка передбачає скасування понад 98% тарифів і відкриває нові можливості для інвестицій та торгівлі.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Угоду, переговори щодо якої тривали понад дев’ять років, підписали під час візиту європейського комісара з питань торгівлі та економічної безпеки Мароша Шефчовича до Джакарти. За словами європейського чиновника, вона усуває майже всі бар’єри для торгівлі та відкриває нові шляхи для інвестицій. Ратифікувати угоду хочуть до 1 січня 2027 року

Речник Міністерства економіки Індонезії Харьо Лімансето зазначив, що угода вигідна трудомістким секторам, таким як взуття, текстиль, одяг, пальмова олія, рибальство, відновлювані джерела енергії та електромобілі. Шефчович додав, що угода забезпечує "збалансований результат" і поступове зниження тарифів на імпортні автомобілі, що відкриє двері для експорту європейських авто та інвестицій у електромобілі.

Очікується, що угода подвоїть двосторонню торгівлю протягом п’яти років, оскільки Індонезія отримає ширший доступ до ринку 27 країн ЄС. ЄС є п'ятим за величиною торговельним партнером Індонезії, а торгівля між сторонами минулого року перевищила 27 млрд євро, пише WSJ.

Таїланд, Філіппіни та Малайзія також ведуть переговори з ЄС, тоді як Китай та Асоціація держав Південно-Східної Азії на початку цього року завершили переговори щодо оновлення своєї торговельної угоди.