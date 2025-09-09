У Непалі скасували заборону на соціальні мережі після антикорупційних протестів, внаслідок яких загинуло 19 людей. У столиці країни Катманду запровадили комендантську годину.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд скасував заборону на використання соціальних мереж, запроваджену минулого тижня, повідомив речник кабінету міністрів та міністр зв'язку та інформаційних технологій Прітхві Субба Гурунг.

Рішення ухвалили після того, як у понеділок, 8 вересня, під час протестів "покоління Z" проти поширеної корупції загинули, за даними влади, 19 людей , а понад 100 людей отримали поранення. Протести були спричинені забороною соцмереж.

“Ми скасували блокування соціальних мереж. Вони зараз працюють”, – сказав Гурунг агентству Reuters.

Як вдалося перевірити агентству Reuters, усі додатки були доступні в Непалі у вранці у вівторок, 9 вересня.

Влада також запровадила безстрокову комендантську годину в межах міста Катманду, повідомив адміністратор округу Катманду Чхабілал Ріджал. Це має на меті зупинити будь-які подальші протести.

“Під час комендантської години заборонено проводити протести, масові зібрання, мітинги чи збори людей”, – йдеться в його повідомленні.

Це сталося після того, як протестувальники закликали людей взяти участь у мітингах співчуття на згадку про загиблих під час протестів у понеділок.

У сусідньому окрузі Лалітпур ​​влада запровадила комендантську годину до півночі за місцевим часом у вівторок, 9 вересня.

Прем'єр-міністр Шарма Олі заявив, що його засмучують випадки насильства, спричинені “проникненням з різних егоїстичних центрів”. Він додав, що уряд виплатить допомогу родинам загиблих і забезпечить безкоштовне лікування поранених.

“Буде створено слідчу комісію, яка протягом 15 днів з’ясує причини, оцінить збитки та запропонує заходи, щоб гарантувати, що подібні інциденти не повторяться в майбутньому”, – заявив Олі пізно ввечері в понеділок.

Організатори протестів, які поширилися на інші міста гімалайської країни, назвали їх “демонстраціями покоління Z”. Вони кажуть, що протести відображають широке розчарування молоді через відсутність дій уряду щодо боротьби з корупцією та розширення економічних можливостей.

Минулого тижня уряд вирішив заблокувати доступ до кількох соціальних мереж, включно з Facebook. Це рішення, яке викликало невдоволення молоді.

За словами чиновників, закриття було спрямоване на ті платформи соціальних мереж, які не зареєструвалися в уряді, на тлі боротьби з підробленими посвідченнями особи, дезінформацією та мовою ворожнечі.