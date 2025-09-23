Латвія відновлює болота на східному кордоні для посилення оборони

Латвія розпочала відновлення місць видобутку торфу на східному кордоні. Болота та заболочені території слугуватимуть природними бар’єрами та зміцнять обороноздатність країни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Латвії.

Національні збройні сили підтримують відновлення боліт, водойм та лісів на історичних деградованих ділянках. Відновлення болітних екосистем зменшує шкоду природним ресурсам, сприяє проведенню захисних операцій та дозволяє ефективніше використовувати матеріально-технічні й кадрові ресурси.

Проєкт реалізується в межах ініціативи "Підтримка ревіталізації історичних місць видобутку торфу". Особлива увага приділяється територіям, де відновлення боліт найбільше сприятиме будівництву Балтійської оборонної лінії.

Муніципалітети планують залучити кошти ЄС у межах Програми політики згуртування 2021–2027, що передбачає підтримку переходу до кліматичної нейтральності та відмову від використання торфу в енергетиці.