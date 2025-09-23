ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів і майже пів тисячі дронів

За минулу добу Росія втратила понад тисячу військових, десятки одиниць техніки та сотні безпілотників. Загальні втрати РФ за час війни — 1 103 580 солдат.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України під час ранкового зведення 23 вересня. Зокрема, впродовж 22–23 вересня 2025 року українські Сили оборони знищили:

особового складу — 1010 військових;

танків — 5;

артилерійських систем — 53;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) — 2;

літаків — 2;

гелікоптер — 1;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 485;

автомобільної техніки та автоцистерн — 123.

У Генштабі підкреслюють, що загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1 мільйон 100 тисяч військових.