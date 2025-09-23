ЄС запускає нову ініціативу для підтримки українського Defense Tech

16–17 вересня у Львові відбувся міжнародний інвестиційний саміт у сфері оборонних технологій Defense Tech Valley 2025, організований Brave1 та Міністерством цифрової трансформації за підтримки Європейського Союзу.

Про це повідомив кореспондент Суспільного.

Під час панельної дискусії "Нові можливості для DefenseTech екосистеми" було оголошено про старт нової ініціативи ЄС, яку реалізують спільно Офіс ефективного регулювання BRDO та Brave1.

Основні складові ініціативи:

Грантова програма для українських команд і стартапів — фінансування на валідацію технологій, створення прототипів, дослідження ринку, вихід на ринки ЄС та пілотні демонстрації.

Регуляторні зміни — підготовка законодавчих і нормативних актів для спрощення доступу інновацій до державних оборонних закупівель.

Brave1 Exporoom у Києві — простір для демонстрації найкращих продуктів української оборонної індустрії та зустрічей із міжнародними партнерами.

Інноваційні заходи — підтримка міжнародних хакатонів та подій.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що інвестиції у defense tech — це "віра в українських розробників та прискорення розвитку галузі, яка посилює обороноздатність країни".

Міжнародний інвестиційний саміт у сфері оборонних технологій Defense Tech Valley 2025. Суспільне Новини. Суспільне Новини

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що ЄС прагне інтегрувати українські розробки у європейські програми та ланцюги постачання, "щоб зміцнити безпеку не лише України, а й усього континенту".

Виконавчий директор BRDO Олексій Дорогань підкреслив, що партнерство з ЄС допоможе перетворити окремі історії успіху на повноцінну індустрію оборонних технологій.