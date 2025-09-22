Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що РФ готова дотримуватись кількісних обмежень на ядерну зброю за Договором про стратегічні наступальні озброєння зі США (ДСНО або СНО-3) ще протягом року, починаючи з 5 лютого 2026 року.

Про це він сказав під час виступу на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки РФ, передає російське інформагентство "Интерфакс".

"Щоб не провокувати подальших перегонів стратегічних озброєнь та забезпечити прийнятний рівень передбачуваності й стриманості, вважаємо виправданим спробувати зберегти на нинішньому досить турбулентному етапі статус-кво, що склався завдяки ДСНО", — заявив лідер РФ.

Путін уточнив, що Москва після 2026 року готова "продовжити протягом одного року дотримуватись центральних кількісних обмежень" за ДСНО, але "тільки за умови, що США діятимуть аналогічним чином".

Крім цього, під час засідання Радбезу він попросив профільні російські відомства "продовжити ретельно відстежувати відповідну діяльність американської сторони", насамперед щодо арсеналу стратегічних наступальних озброєнь.

Вашингтон і Москва підписали ДСНО або СНО-3 навесні 2010 року у Празі. Він набув чинності 5 лютого 2011 року і діяв 10 років. Документ передбачав, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.

У лютому 2021 року США продовжили дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь із Росією ще на 5 років.

21 лютого 2023 року Путін оголосив, що Росія припиняє свою участь у ДСНО, але не виходить із договору та вніс на розгляд Держдуми відповідний законопроєкт. Вже 23 лютого російські законодавці підтримали його.