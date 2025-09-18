Військові Південної Кореї отримали розвіддані, які свідчать про те, що Росія відправила Північній Кореї ядерний реактор для використання в атомних підводних човнах, і наразі працюють над перевіркою цієї інформації.

Про це повідомляє Korea JoongAng Daily з посиланням на кількох урядовців.

За інформацією джерел, Росія, ймовірно, передала КНДР два-три модулі для атомних підводних човнів у першій половині цього року. Ці модулі включають реактор, турбіну та систему охолодження — основні компоненти ядерного силового агрегату. Це підвищує ймовірність того, що Північна Корея отримала повну силову установку разом з реактором. За повідомленнями, ці модулі не були виготовлені заново, а були взяті з виведених з експлуатації російських підводних човнів.

"З минулого року Північна Корея наполегливо просить у Росії технології ядерних підводних човнів та сучасних винищувачів. Спочатку Росія була проти, але, схоже, цього року погодилася надати їх", — повідомив один з урядовців на умовах анонімності.

Північна Корея вважає будівництво атомних підводних човнів національним пріоритетом, оскільки володіння стратегічними атомними підводними човнами, здатними завдати удару по США, є завершенням формування її ядерних сил.

8 березня державна газета Північної Кореї Rodong Sinmun опублікувала фотографії свого лідера Кім Чен Ина, який оглядав, судячи з усього, стратегічний підводний човен з ядерним двигуном, що перебуває на стадії будівництва.

Експерти давно стверджують, що Північна Корея не має технічних можливостей для швидкого будівництва атомного підводного човна, особливо з огляду на те, що реактор підводного човна є його найважливішим компонентом. Дотепер Північна Корея не була здатна виробляти невеликі реактори, придатні для використання на підводних човнах.

Це твердження може змінитися, якщо країна придбала російські модулі. Отримавши їх, Північна Корея отримає доступ до технології реакторів, яку вона ніколи не змогла розробити самостійно.

Пхеньян тиснув на Москву, вимагаючи надати таку технологію в обмін на відряджання своїх солдатів для підтримки воєнних дій Росії в Україні.

Якщо Росія дійсно передала ці модулі, це означатиме, що Москва перетнула «червону лінію», що фундаментально підриває Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Такий крок майже напевно спричинить додаткові міжнародні санкції як проти КНДР, так і проти Росії.

За повідомленнями, розвіддані, отримані Південною Кореєю, були передані США та країнам-союзникам.

"Нещодавнє посилення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю може призвести до передачі технології реакторів атомних підводних човнів. Ми уважно стежимо за відповідними подіями", — заявили в Управлінні оборонної розвідки.