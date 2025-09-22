Ізраїльське видання The Jerusalem Post опублікувало список "50 впливових євреїв" за 2025 рік. В переліку є спецпредставник США Стів Віткофф та російський премʼєр-міністр Михайло Мішустін.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

The Jerusalem Post публікує щорічний список "50 найвпливовіших євреїв" світу з 2010 року на юдейський Новий рік. Також видання влаштовує урочистості для нагородження лауреатів списку.

У 2025 році видання внесло до списку спецпредставника США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа — "посланця миру Дональда Трампа". Він посів друге місце.

У профайлі видання називає Стіва Віткоффа "чуйним" та "емпатичним". "Він ніколи не здається" у спробах "принести мир" в регіон Близького Сходу.

"Він відкидає театр цинізму, який трактує невдачі як кінець. Він відверто заявляє, що его та внутрішня політика з усіх боків можуть зробити тунель нескінченним. І він не соромиться покладати надію на час", — описує Стіва Віткоффа видання.

Віткофф має єврейське походження, його бабуся та дід по батьківській лінії були євреями з Росії, які емігрували до США після падіння Російської імперії.

The Jerusalem Post помістило російського премʼєр-міністра Михайла Мішустіна на 18-те місце у списку. Видання описує Мішустіна як "найдовіренішого адміністратора та вирішувача проблем президента Росії Володимира Путіна". А також згадує, що Мішустін не говорить публічно про своє єврейське походження через "антисемітизм у Росії". Батько Мішустіна мав єврейське походження.

"Його стійкий вплив на вершині російської влади є визначним досягненням у будь-якому контексті. Поки Путін займається зовнішньою політикою та військовими питаннями, Мішустін керує механізмом управління, який забезпечує функціонування Росії", — описує видання Мішустіна.

Проти Михайла Мішустіна запровадили санкції США, Велика Британія, Канада, Євросоюз, Україна, Швейцарія, Японія тощо через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мішустін є премʼєр-міністром Росії з 2020 року.

Перше місце у списку "50 впливових євреїв" посів премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

У 2023 році видання The Jerusalem Post включило до списку власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вже після його загибелі в авіакатастрофі у серпні 2023 року. Видання відмітило "похід на Москву" ПВК "Вагнер та загибель Пригожина. А "повстання" ПВК "Вагнер" та Пригожина проти Росії назвало "звільненням від кайданів".