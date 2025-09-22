Перейти до основного змісту
Ізраїльске видання внесло до списку впливових євреїв Стіва Віткоффа та російського премʼєра
Ізраїльске видання внесло до списку впливових євреїв Стіва Віткоффа та російського премʼєра

Марія Патока
Михайло Мішустін
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін бере участь у церемонії, присвяченій початку будівництва нового автомобільного мосту між Росією та Північною Кореєю через річку Туманну 30 квітня 2025 року. REUTERS/Sputnik/Олександр Астаф'єв/Pool

Ізраїльське видання The Jerusalem Post опублікувало список "50 впливових євреїв" за 2025 рік. В переліку є спецпредставник США Стів Віткофф та російський премʼєр-міністр Михайло Мішустін.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

The Jerusalem Post публікує щорічний список "50 найвпливовіших євреїв" світу з 2010 року на юдейський Новий рік. Також видання влаштовує урочистості для нагородження лауреатів списку.

У 2025 році видання внесло до списку спецпредставника США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа — "посланця миру Дональда Трампа". Він посів друге місце.

У профайлі видання називає Стіва Віткоффа "чуйним" та "емпатичним". "Він ніколи не здається" у спробах "принести мир" в регіон Близького Сходу.

"Він відкидає театр цинізму, який трактує невдачі як кінець. Він відверто заявляє, що его та внутрішня політика з усіх боків можуть зробити тунель нескінченним. І він не соромиться покладати надію на час", — описує Стіва Віткоффа видання.

Віткофф має єврейське походження, його бабуся та дід по батьківській лінії були євреями з Росії, які емігрували до США після падіння Російської імперії.

The Jerusalem Post помістило російського премʼєр-міністра Михайла Мішустіна на 18-те місце у списку. Видання описує Мішустіна як "найдовіренішого адміністратора та вирішувача проблем президента Росії Володимира Путіна". А також згадує, що Мішустін не говорить публічно про своє єврейське походження через "антисемітизм у Росії". Батько Мішустіна мав єврейське походження.

"Його стійкий вплив на вершині російської влади є визначним досягненням у будь-якому контексті. Поки Путін займається зовнішньою політикою та військовими питаннями, Мішустін керує механізмом управління, який забезпечує функціонування Росії", — описує видання Мішустіна.

Проти Михайла Мішустіна запровадили санкції США, Велика Британія, Канада, Євросоюз, Україна, Швейцарія, Японія тощо через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мішустін є премʼєр-міністром Росії з 2020 року.

Перше місце у списку "50 впливових євреїв" посів премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

У 2023 році видання The Jerusalem Post включило до списку власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вже після його загибелі в авіакатастрофі у серпні 2023 року. Видання відмітило "похід на Москву" ПВК "Вагнер та загибель Пригожина. А "повстання" ПВК "Вагнер" та Пригожина проти Росії назвало "звільненням від кайданів".

