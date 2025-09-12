Міноборони цифровізує низку напрямків для війська

Міністерство оборони презентувало 8 напрямків, які найближчим часом мають цифровізувати. Серед них, зокрема, облік військовослужбовців, “Шлях пораненого” та оновлення функціоналу “Армія+”.

Про це під час заходу "Вирішальні інновації" розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук, передає кореспондент Суспільного.

До кінця року всі послуги, які надають ТЦК та СП Міноборони обіцяє перевести в електронний вигляд та адаптувати для застосунків “Армія+” та “Резерв+” для військових та військовозобов’язаних відповідно. Також в “Армія+” планують додати нові функції.

“Хочемо, щоб військовослужбовець міг побачити своє грошове забезпечення, майно, яке на нього перенаправлено, виписано чи потрібно отримати, інформацію щодо стану здоров'я, психологічного стану. Хочемо, щоб цей застосунок став на щодень”, — зазначила заступниця міністра оборони.

За її словами, Міноборони має цифровізувати облік військовиків. Для цього, каже Ферчук, МОУ використовуватиме одночасно кілька систем.

“Перша — система “Імпульс” тактичного рівня, розроблена IT-спеціалістами Збройних сил України. Запускаємо її до кінця вересня, і вже в жовтні перші наші підрозділи зможуть обліковувати персонал і давати точну інформацію щодо персоналу через автоматизовану систему ЗСУ”, — сказала заступниця міністра.

Також для обліку створять “військову версію SIP (закрита система протоколів для зв’язку через інтернет – ред.), яка збиратиме інформацію з тактичного рівня для оперативного й стратегічного рівня.

“У третю систему збирається інформація з двох попередніх — реєстр військовослужбовців. На його базі ми надаємо як внутрішні послуги нашим військовослужбовцям, так і зовнішні”, — зазначила Ферчук.

Триває робота над впровадженням SAP (System Apllication and Products) – системою цифрової логістики для обліку та управлінням людей, коштів та майна у війську.

"Маємо ідею, як зробити впровадження швидким та ефективним. Зараз ведемо консультації з Генштабом і плануємо реалізувати її найближчим часом", — сказала Ферчук.

За її словами, цифровізація торкнеться і обліку втрат у війську. Ця система має структурувати великий масив даних та зробити легшим їхню обробку та ухвалення рішень.

"Наше завдання — структурувати ці дані, забезпечити їхню агрегацію і збирання у централізованих базах даних, які повинні допомогти нам приймати рішення щодо зміни тактики і стратегії на полі бою", — пояснила посадовиця.

В планах Міноборони до кінця року цифрувати і створити медично-інформаційну систему для армії. Повністю автоматизованими мають стати ланка евакуації, стабілізаційних пунктів, робота передової хірургічних груп та відділень.

"На тактичному рівні до кожної медроти, до кожного начмеда у кожній військовій частині, що воює. Бачимо цифровізацію послуг по наданню одноразової грошової допомоги (пораненим бійцям – ред.). Це буде частина “Шляху пораненого”, який ми разом з командою Мінцифри готуємо до впровадження. До кінця року плануємо, що перші послуги будуть цифровізовані і надані нашим військовим в режимі онлайн", — пообіцяла заступниця міністра.

Готується до запуску і так званий "Цифровий офіцер". Нові посади та цифрові команди впровадять на рівні корпусу, бригади та навіть батальйону.

"Хочемо, щоб у підрозділах з'явився цифровий офіцер і цифрові команди. IT-вертикаль допоможе швидко впроваджувати IT-рішення, забезпечувати зворотній зв'язок щодо рішень, які працюють або навпаки не працюють на даний момент. І саме ця вертикаль повинна забезпечити і розумну постановку задач на розвиток майбутніх систем", – зазначила заступниця міністра.