Повітряні сили: українська ППО знешкодила 132 з 141 безпілотника

У ніч проти 22 вересня Сили протиповітряної оборони знешкодили 132 зі 141 безпілотника, якими армія РФ атакувала Україну. Влучання БпЛА зафіксовано на семи локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 22 вересня (із 21.00 21 вересня) армія РФ атакувала 141-м ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда — ТОТ Криму, близько 80 із них — шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

У ПС додали, що внаслідок цієї атаки РФ зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих безпілотників (уламки) на восьми локаціях.

"Крім того, з 4 по 6 ранку 22 вересня ворог завдав авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. Зафіксовано пуски КАБів з літаків тактичної авіації противника з району міста Токмак – ТОТ Запорізької обл. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення", — додали у Повітряних силах ЗСУ.