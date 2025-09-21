Адміністрація президента США Дональда Трампа та Федеральне бюро розслідувань закрили справу про корупцію прикордонного інспектора США Тома Гомана. Його підозрюють у хабарі у розмірі 50 тисяч доларів.

Про це повідомляє MSNBC з посиланням на власні джерела.

За даними видання, у 2024 році Том Гоман отримав хабар у розмірі 50 тисяч доларів. За це Гоман обіцяв укладати вигідні контракти у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році. Під час першого терміну Трампа на посту президента США Том Гоман працював у міністерстві юстиції США виконуючим обов'язки директора Служби імміграції та митного контролю.

Під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році Том Гоман відкрито підтримував Трампа та заявляв, що "відіграватиме помітну роль у здійсненні обіцяних Трампом масових депортацій".

Президент Трамп призначив Томаса Гомана прикордонним інспектором у своїй адміністрації. Та на початку 2025 року міністерство юстиції заблокувало розслідування отримання хабаря Томасом Гоманом.

MSNBC повідомляє, що у ФБР є підтвердження того, що Том Гоман вимагав хабарі за потенційні контракти під час другого терміну Трампа на посаді президента США. Томас Гоман зустрічався з агентами ФБР під прикриттям, які уклали з ним угоду щодо лобіювання майбутніх контрактів. ФБР та Міністерства юстиції вважали, що у них є вагомі кримінальні підстави проти Гомана за змову з метою хабарництва, виходячи з запису прийняття ним готівки та його очевидної обіцянки допомогти з контрактами.

Через те що Том Гоман отримав хабаря тоді, коли не був ще держслужбовцем, то ФБР чекали на інавгурацію Трампа, щоб "нагадати" Тому Гоману про обіцянку. Якби він виконав обіцянку, то його могли б підозрювати у змові та шахрайстві. Міністерство юстиції розглядало чотири потенційні кримінальні звинувачення у його справі: змова, хабарництво та два види шахрайства.

Після призначення на посаду директора ФБР, Кеш Патель закрив цю справу проти Тома Гомана.

"Ця справа виникла за попередньої адміністрації та була ретельно перевірена агентами ФБР та прокурорами Міністерства юстиції. Вони не знайшли жодних вірогідних доказів будь-яких кримінальних правопорушень. Ресурси Міністерства повинні залишатися зосередженими на реальних загрозах американському народу, а не на безпідставних розслідуваннях. У результаті розслідування було закрито", — повідомили у ФБР на запит MSNBC.

Заступниця речниці Білого дому Абігейл Джексон розкритикувала розслідування, назвавши його "відверто політичним розслідуванням" та "ще одним прикладом того, як Міністерство юстиції США Байдена використовувало свої ресурси для переслідування союзників президента Трампа, а не для розслідування справжніх злочинців та мільйонів нелегальних іммігрантів, які заполонили нашу країну".

Том Гоман провів 30 років у сфері федеральної охорони кордонів та імміграційного контролю. Колишній поліцейський із північної частини штату Нью-Йорк, Гоман розпочав роботу агентом прикордонної служби у 1980-х роках, а пізніше отримав підвищення на кількох керівних посадах. У 2013 році президент Барак Обама призначив Гомана керівником відділу депортації Імміграційної та митної служби.

Саме Том Гоман просував політику "нульової толерантності" до мігрантів під час першого терміну президента Трампа на посаді директора Служби імміграції (ICE).