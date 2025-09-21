Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія має відчувати наслідки своїх дій і лише достатня сила армії та санкцій може змусити її до миру.

Про це він повідомив на платформі Х.

Зеленський зазначив, що Україна майже щодня захищається від атак Росії. За цей тиждень зафіксовано понад 1 500 ударних дронів, понад 1 280 керованих авіабомб та 50 ракет різних типів. У цій зброї виявлено понад 132 тисячі іноземних компонентів із різних країн, зокрема Європи, США, Китаю та Японії.

Президент підкреслив, що ці технології допомагають Росії створювати "зброю для терору проти українців" і можуть становити загрозу для Європи та Тихоокеанського регіону.

Він наголосив на необхідності сильних санкцій, перекриття шляхів постачання та тиску на країни і компанії, які допомагають Росії. Зеленський сподівається на "болючий" 19-й пакет санкцій ЄС та підтримку Сполучених Штатів.