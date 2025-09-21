Перейти до основного змісту
Сили ППО знищили 33 російські дрони у ніч на 21 вересня
Вторгнення Росії в УкраїнуПовітряні силиДронОбстрілиВІЙНА

Сили ППО знищили 33 російські дрони у ніч на 21 вересня

Юрій Свиридюк
Розмір шрифту

У ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну понад п’ятьма десятками ударних безпілотників. Частину з них вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 21 вересня, починаючи з восьмої вечора 20 вересня, російська армія застосувала 54 ударні безпілотники проти України.

Попередньо, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 33 російські дрони на півночі, сході та в центрі України. Водночас зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника у вісьмох локаціях.

Для відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок