Сили ППО знищили 33 російські дрони у ніч на 21 вересня

У ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну понад п’ятьма десятками ударних безпілотників. Частину з них вдалося збити силам протиповітряної оборони.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
У ніч на 21 вересня, починаючи з восьмої вечора 20 вересня, російська армія застосувала 54 ударні безпілотники проти України.
Попередньо, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 33 російські дрони на півночі, сході та в центрі України. Водночас зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника у вісьмох локаціях.
Для відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони.
