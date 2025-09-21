Партизани підірвали колії до заводу у російському Смоленську

Партизани руху "Атеш" повідомили про підрив залізничних колій у Смоленську, що ведуть до авіазаводу, де виробляють ракети та безпілотники для російської армії.

Про це йдеться у заяві партизанського руху "Атеш".

За даними руху, диверсія відбулася на залізничній гілці, яка забезпечувала постачання авіазаводу у Смоленську. Саме там виготовляють ракети Х-59 та іншу техніку для Міноборони РФ.

"Агенти нашого руху підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу. Цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ", — йдеться у повідомленні.

В "Атеш" додали, що логістика заводу наразі порушена, і підтвердили наявність доказів цього.