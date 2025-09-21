Перейти до основного змісту
Генштаб: російська армія за останню добу втратила більше тисячі солдат
Вторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯГенштабВІЙНА

Генштаб: російська армія за останню добу втратила більше тисячі солдат

Юрій Свиридюк
Розмір шрифту
Російські військові
Російські військові на навчаннях, територія, контрольована угрупованням "ДНР", Донецька область, 31 січня 2023 року. AP/Alexei Alexandrov

За добу Сили оборони знищили ще 1010 військових. Загальні бойові втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять близько 110 1610 солдат.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ зранку 21 вересня. Також за минулу добу Росія втратила:

  • 25 артилерійських систем,
  • 553 безпілотники оперативно-тактичного рівня,
  • 29 крилатих ракет,
  • 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 1 танк,
  • 1 бойову броньовану машину,
  • 1 одиницю спеціальної техніки.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються. Загалом від 24 лютого 2022 року росія втратила:

  • танків — 11 193,
  • бойових броньованих машин — 23 281,
  • артилерійських систем — 32 952,
  • реактивних систем залпового вогню — 1 492,
  • засобів ППО — 1 218,
  • літаків — 422,
  • гелікоптерів — 341,
  • безпілотників — 61 598,
  • крилатих ракет — 3 747,
  • кораблів/катерів — 28,
  • підводних човнів — 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 62 245,
  • спеціальної техніки — 3 969.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок