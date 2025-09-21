Генштаб: російська армія за останню добу втратила більше тисячі солдат

За добу Сили оборони знищили ще 1010 військових. Загальні бойові втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять близько 110 1610 солдат.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ зранку 21 вересня. Також за минулу добу Росія втратила:
- 25 артилерійських систем,
- 553 безпілотники оперативно-тактичного рівня,
- 29 крилатих ракет,
- 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 1 танк,
- 1 бойову броньовану машину,
- 1 одиницю спеціальної техніки.
У Генштабі наголосили, що дані уточнюються. Загалом від 24 лютого 2022 року росія втратила:
- танків — 11 193,
- бойових броньованих машин — 23 281,
- артилерійських систем — 32 952,
- реактивних систем залпового вогню — 1 492,
- засобів ППО — 1 218,
- літаків — 422,
- гелікоптерів — 341,
- безпілотників — 61 598,
- крилатих ракет — 3 747,
- кораблів/катерів — 28,
- підводних човнів — 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 62 245,
- спеціальної техніки — 3 969.