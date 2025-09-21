Мілей зустрінеться з Трампом

Президент Аргентини Хав'єр Мілей у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку зустрінеться з лідером США Дональдом Трампом.

Про це 20 вересня написав Офіс президента Аргентини.

Анонсовано, що зустріч президентів відбудеться в межах "міцних двосторонніх відносин між країнами та спільної прихильності до подальшого поглиблення стратегічних зв'язків".

"Аргентинська Республіка підтверджує свою прихильність до Заходу та країн, які відстоюють спільну програму захисту цінностей життя, свободи та власності", — додали в заяві.

Як пише Bloomberg, Аргентина прагне дотриматися графіка виплат державного боргу в розмірі близько 9,5 млрд доларів, термін погашення якого настає наступного року, а ще хоче запобігти девальвації валюти песо. США можуть із цим допомогти.

Президент Мілей розповів, що тривають переговори з Вашингтоном, вони вимагають часу, "і ми не робимо оголошень, (...) ми вже далеко просунулися".

Навесні міністр фінансів Скотт Бессент відвідав Аргентину й після цього заявив на закритій зустрічі інвесторів, що США можуть розглянути можливість використання свого Фонду стабілізації валюти, щоб підтримати латиноамериканську країну.

Проте 7 вересня партія Мілея програла на місцевих виборах, і подальша поразка може позбавити Мілея шансу здобути достатню підтримку в Конгресі США для реалізації своїх планів.