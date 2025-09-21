Вежі Нотр-Даму відкрили для туристів вперше після пожежі 2019 року

Через шість років після пожежі в Соборі Паризької Богоматері Париж знову офіційно відкрив для відвідувачів вежі Нотр-Даму.

Про це йдеться на сторінці пам'ятки.

Відвідування веж повернулося з суботи, 20 вересня. Перед цим собор відвідав президент Емманюель Макрон.

"Величезне спасибі понад 2000 майстрам і ремісникам, які приїхали з усієї Франції. Завдяки їхньому таланту собор відновив свою колишню велич і знову відкриває перед відвідувачами захопливі краєвиди Парижа", — написав Макрон в Х.

Вежі відкрили заново у Дні спадщини у Франції.

Пожежа в Нотр-Дамі

Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) є однією з найвідоміших готичних будівель у світі. Його будівництво розпочалося в 1163 році за ініціативою єпископа Моріса де Сюллі та тривало понад два століття, завершившись у 1345 році.

У 2019 році у храмі сталася пожежа, яка завдала серйозної шкоди собору: зруйновано дерев'яний дах, шпиль та частину склепіння. На реставрацію зібрали понад 846 мільйонів євро, а роботи стали символом об'єднання Франції та міжнародної спільноти.

Під час реставрації понад 2 тисячі фахівців — від каменярів до інженерів — працювали над відновленням автентичного вигляду храму. У соборі встановили сучасний вогнестійкий дах із системою спринклерів для захисту від майбутніх пожеж.

Офіційне відкриття собору після реконструкції відбулося 7 грудня 2024 року. 8 грудня також відбулася перша меса.