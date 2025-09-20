Сергій Ковальов — парамедик добровольчого медичного батальйону “Госпітальєри”. перед повномасштабним вторгненням Росії він допомагав військовослужбовцям у Водяному на Донеччині. Потім перемістився в Маріуполь, де отримав поранення, коли вивозив екіпаж з заводу імені Ілліча. Далі потрапив у полон після наказу вийти з "Азовсталі".

Пораненим він терпів тортури в російському полоні та три роки жив із кулею, яка пробила легеню та застрягла у серці. Цьогоріч на День незалежності чоловіка обміняли, його прооперували в Інституті серця, кулю нарешті вилучили.

Сергій після одужання хоче знову лікувати українських військових. Дивіться історію експолоненого на Суспільному.