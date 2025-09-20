Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що доручив посилити реагування на прояви антисемітизму в країні.

Про це він написав в Х.

Макрон наголосив, що знає занепокоєння французьких євреїв.

"Тривога, самотність, страх: цього тижня вони знову розповіли мені, як сильно змінилося їхнє життя з 7 жовтня. Вони також розповіли мені про свою вимогу справедливості та захисту", — написав він.

За словами Макрона, він звернувся до міністра юстиції з проханням доручити прокурорам подальше вдосконалення реагування системи правосуддя на антисемітизм та його нові форми.

"Два гасла: абсолютна пильність та негайне реагування, щоб виявити та дуже суворо покарати винних у антисемітських актах. Перед обличчям ненависті останнє слово завжди буде за Республікою. Нація завжди буде мобілізована", — зазначив французький президент.

Що відомо про намір Франції визнати Палестинську державу

24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

Раніше Франція планувала проведення конференції щодо визнання держави Палестина. До ініціативи долучилась також Саудівська Аравія. В Ізраїлю назвали ініціативу президента Макрона щодо визнання Палестини "катастрофічною". Конференція не відбулась через атаки Ізраїля на Сектор Гази.

За інформацією France 24, сімнадцять країн, а також Європейський Союз та Ліга арабських держав під час конференції приєдналися до закликів щодо розброєння ХАМАС та припинення правління в Газі з метою завершення війни на палестинській території.

29 липня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство визнає державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо Ізраїль продовжуватиме свою військову операцію у Секторі Гази.

В МЗС Ізраїлю засудили заяву Стармера та зауважили, що така позиція "шкодить зусиллям щодо досягнення припинення вогню в Газі та створення рамок для звільнення заручників".

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.

Станом на квітень 2024 року, 143 зі 193 країн-членів ООН визнають Палестину як незалежну державу. Серед них є Україна.