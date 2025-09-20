У Гаазі на демонстрації проти імміграції відбулися сутички з поліцією

У Гаазі в Нідерландах у суботу, 20 вересня, на демонстрації проти імміграції відбулися сутички з поліцією.

Про це повідомляє NOS.

Так, у центрі Гааги учасники заворушень розбили вікна в офісі партії D66 (Democraten 66 — нідерландська соціал-ліберальна політична партія) та підпалили контейнер. Це сталося після того, як антиімміграційна демонстрація вийшла з-під контролю. Речник D66 заявив, що, найімовірніше, на той момент у будівлі нікого не було.

Група протестувальників також вирушила до Бінненхофа. Там поліція боротьби з масовими заворушеннями не дає їм підійти до парламентського комплексу.

Повідомляється, що близько опівдня на Малієвельді зібрався натовп, щоб висловити протест проти чинної політики надання притулку. Ситуація швидко вийшла з-під контролю.

Група з приблизно 1500 людей заблокувала автомагістраль A12. Між поліцією та демонстрантами спалахнули сутички. У поліцію кидали каміння та пляшки. Також підпалили поліцейську машину. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону заворушень. Також поліція застосувала водомети. Автомагістраль A12 відтоді знову відкрита.

При цьому організатори демонстрації закликали з трибуни триматися подалі від автомагістралі та проводити мирний протест.

Як пише NOS, ініціатори протесту виступають, серед іншого, за зменшення імміграції.

Протестувальники запускали феєрверки та розмахували прапорами Нідерландів, а також прапором принца Оранського. Цей помаранчево-біло-блакитний прапор використовували прихильники Вільгельма Оранського під час Вісімдесятирічної війни та був символом Націонал-соціалістичного руху під час Другої світової війни. Зараз ці прапори часто викоростовують праворадикальні екстремісти.

На сцені на Малівельді також виставили прапор із зображенням убитого американського праворадикального діяча Чарлі Кірка та політика Піма Фортейна.