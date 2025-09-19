Келлог пояснив, чому Трамп кілька разів давав Путіну "відстрочку"

Президент США Дональд Трамп намагається дати дипломатії всі шанси, тому кілька разів давав лідерові РФ Володимиру Путіну кілька двотижневих термінів на укладення мирної угоди з Україною.

Про це в інтерв’ю The Telegraph висловив спецпредставник президента США Кіт Келлог.

"Трамп намагається дати дипломатії всі шанси. Він сказав, що може зупинити війну за 24 години... Він швидко зрозумів, що це складніше, ніж очікувалося – особистості мають значення. Українці готові до угоди, але Путін – ні. Його (Путіна, — ред.) вводять в оману. Він, на жаль, думає, що виграє цю війну, але це не так. Тож Трамп просто дає йому свободу дій і час сісти за стіл переговорів, але ми все ще тримаємо карти в руках", — сказав він.

Генерал вважає себе оптимістом і вірить, що мирну угоду можна укласти і її укладуть. Однак, на відміну від пана Трампа, він волів би бачити припинення вогню перед детальними мирними переговорами.

Він пояснив послідовність дій: "Без припинення вогню дуже важко досягти миру. Проблема в тому, що Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я ж віддаю перевагу спочатку припиненню стрілянини, бо як тільки вона припиняється, її важко відновити".