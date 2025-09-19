"Де-факто не означає де-юре": Келлог прогнозує Україні "балтійський" сценарій

Президент США Дональд Трамп не торгує українськими територіями, і питання щодо територіальних поступок може вирішувати тільки українська влада. Водночас Україна буде змушена визнати де-факто окупацію територій.

Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

На запитання, чи доведеться Україні відмовитися від частини своєї території заради миру, генерал наголосив, що будь-які такі рішення приймає виключно Україна.

"Трамп не торгує українською землею. Це мандат Зеленського. Нічиє більше рішення. Але давайте будемо реалістами: Донецьк окупований на 65 відсотків. Луганськ — на 98 відсотків. Ви повинні прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре", — сказав генерал.

Келлог згадав історію країн Балтії, окупацію яких Радянським Союзом США не визнавали.

"Ми ніколи не визнавали радянського контролю над Балтією, хоча де-факто вони були частиною СРСР. Це було підтримано відповідно до доктрини Веллеса. Те саме й тут", — сказав він.

Келлог послався на Декларацію Веллса 1940 року – дипломатичну заяву тодішнього державного секретаря Самнера Веллса, в якій відмовлявся визнавати насильницьку анексію Радянським Союзом Естонії, Литви та Латвії, підтримуючи принцип невизнання територіальних змін силою.

Ця політика захищала економічні активи балтійських держав і мала на меті сприяти їхньому поверненню до незалежності після закінчення окупації.

Генерал Келлог закликав Україну дивитися в майбутнє: "Іноді короткострокова реальність не відповідає вашій меті. Можливо, вам доведеться визнати окуповану територію зараз, але в довгостроковій перспективі її можна повернути. Грайте в довгострокову гру".

Він також заявив, що Путін прагне окупувати Донбас, а також Херсонську та Запорізьку області.

"Путін точно прагнутиме захопити всю Донецьку та Луганську території. Наступними можуть бути південні області Херсонська та Запорізька. Але з того, що ми бачили досі, їх можна взяти лише дюйм за дюймом, і втрати будуть величезними", — сказав Келлог.

Коментуючи заяви Трампа, який давав Путіну щонайменше чотири двотижневі терміни для досягнення миру, інакше обіцяв наслідки, а потім мало що зробив або нічого не зробив для їх підтвердження, Келлог пояснив ситуацію наміром президента США "дати дипломатії всі шанси".

"Трамп намагається дати дипломатії всі шанси. Він сказав, що може зупинити війну за 24 години... Він швидко зрозумів, що це складніше, ніж очікувалося – особистості мають значення. Українці готові до угоди, але Путін – ні. Його (Путіна, — ред.) вводять в оману. Він, на жаль, думає, що виграє цю війну, але це не так. Тож Трамп просто дає йому свободу дій і час сісти за стіл переговорів, але ми все ще тримаємо карти в руках", — сказав він.

Генерал вважає себе оптимістом і вірить, що мирна угода може бути досягнута і буде досягнута. Однак, на відміну від пана Трампа, він волів би бачити припинення вогню перед детальними мирними переговорами.

Він чітко пояснив послідовність дій: "Без припинення вогню дуже важко досягти миру. Проблема в тому, що Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я ж віддаю перевагу спочатку припиненню стрілянини, бо як тільки вона припиняється, її важко відновити".