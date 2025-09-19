ЦПК заявив, що знайшов у родини Умєрова елітну нерухомість у США

Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив, що антикорупціонери знайшли у родини голови РНБО Рустема Умєрова елітну нерухомість у США, частина з якої не потрапила в декларації. Після цього пресслужба Умєрова повідомила, що Умєров та його родина не володіють та ніколи не володіли жодним обʼєктом нерухомості в США. У них немає ані квартир, ані віл, ані іншої нерухомості.

Про імовірну нерухомість родини Умєрових у США йдеться у розслідуванні ЦПК.

“Ми в ЦПК знайшли у родини Умєрових 8 елітних об’єктів нерухомості у США: три квартири у Флориді, одну – у Нью-Йорку та 4 вілли біля Маямі. На нашу думку, як мінімум кілька об'єктів Умєров мав би задекларувати, але не зробив цього”, — наголосили у ЦПК.

Як зазначили у ЦПК, за даними декларації колишнього міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова за 2024 рік, його дружина Лєйля Умєрова та троє дітей живуть у США. Зазначається, що Центр протидії корупції знайшов "8 об’єктів нерухомості у США, пов’язаних із родиною Умєрових".

Їх допомогли встановити платні бази даних, які показують власників нерухомості у США, розповіли у ЦПК. Також ЦПК користувалися відкритими базами, наприклад, довідниками, де видно американську реєстрацію: не тільки адреси, а й дати – коли людина заїхала та коли виїхала з будинку чи квартири. Також ЦПК допомогли власні джерела з доступом до інформації про права власності на майно в США та про перебування людини в цій країні, зазначили антикорупціонери.

Пресслужба Умєрова прокоментувала ситуацію з "елітною нерухомістю у США"

У пресслужбі Умєрова, коментуючи публікацією антикорупційної організації, заявили, що Рустем Умєров та його родина не володіють та ніколи не володіли жодним обʼєктом нерухомості в США. У них немає ані квартир, ані віл, ані іншої нерухомості, повідомили у пресслужбі.

​У США родина Умєрова орендує одну квартиру, що зазначено у його декларації, наголосили у пресслужбі.

“У двох інших об’єктах проживають і самостійно оплачують оренду батьки та брат, про що офіційно повідомлено у відповіді на запит ЦПК. Усі інші “об’єкти”, наведені у публікації, станом на звітний період не мають жодного стосунку до родини, родичів чи Рустема Умєрова”, — йдеться у повідомленні пресслужби.

Жодної прихованої власності немає, додали у пресслужбі. Там заявили, що усе майно, яке підлягає декларуванню, задеклароване в установленому законом порядку. Цей факт підтверджує і перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яка вже проводилася та не виявила жодних порушень чи незадекларованих активів, зазначили у пресслужбі.

Крім того, речники глави РНБО повідомили, що бізнес родини існував задовго до будь-якої державної діяльності Рустема Умєрова.

“Родинний бізнес та операційна діяльність у США були створені і працювали ще до початку будь-якої публічної чи політичної кар’єри Рустема Умєрова – задовго до обрання його народним депутатом і тим більше до призначення на посаду Секретаря РНБО. Брат має власний бізнес, батьки багато років ведуть підприємницьку діяльність. Усі члени родини – самодостатні дорослі люди, які заробляють незалежно від державних посад чи політики”, — йдеться у повідомленні пресслужби.

Там додали, що бізнес ведеться у США – під контролем одного з найжорсткіших законодавств світу. У пресслужбі зазначили, що США мають сувору систему фінансового та правового нагляду. Будь-які порушення одразу спричинили б наслідки та запитання від американських правоохоронних органів. Жодних таких претензій ніколи не було.

При цьому публікацію ЦПК назвали “маніпулятивною”, “побудованою на непрямих згадках і технічних реєстраціях на одному з неофіційних сайтів в США, які не доводять права власності”.

“Жодного підтвердженого документа про володіння нерухомістю чи витягів з реєстрів – не надано, бо їх не існує. Більше того, навіть в самому матеріалі автори згадують, що вся перерахована ними нерухомість належить третім фізичним чи юридичним особам”, — йдеться у коментарі пресслужби.

Там заявили, що поширення неперевірених даних створює ризики для безпеки родини та завдає особистої шкоди репутації та держави в цілому.

“Наразі юридична команда вже готує позов для захисту права на правду”, — йдеться у заяві.

18 липня президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем РНБО.

16 липня Верховна Рада підтримала відставку з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та всього його уряду.