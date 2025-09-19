Перейти до основного змісту
До Києва прибув глава МЗС Литви
До Києва прибув глава МЗС Литви

Катерина Бельмас
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час спільної пресконференції з главою української дипломатії Андрієм Сибігою в Києві, Україна, 1 квітня 2025 року. Getty Images/Vitalii Nosach/Global Images Ukraine

У пʼятницю, 19 вересня, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прибув до України.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

З Михайлівської площі в Києві Будріс записав відеозвернення, в якому відзначив сміливість і стійкість жителів міста.

"Вітання з Києва, міста сміливих та стійких людей. Людей, які, незважаючи на щонічні напади, все ще прагнуть жити своїм звичайним життям, навчатися в школах, навчатися в університетах, творити, працювати та захищати свою батьківщину", — сказав Будріс.

Він також наголосив, що під час кожної поїздки до Києва його вражає "єдність та хоробрість людей, як вони захищають не лише Україну, не лише свою батьківщину, а й Європу".

Загалом це уже четвертий візит Будріса в Україну з моменту вступу на посаду міністра закордонних справ.

