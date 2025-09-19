До Києва прибув глава МЗС Литви

У пʼятницю, 19 вересня, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прибув до України.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

З Михайлівської площі в Києві Будріс записав відеозвернення, в якому відзначив сміливість і стійкість жителів міста.

"Вітання з Києва, міста сміливих та стійких людей. Людей, які, незважаючи на щонічні напади, все ще прагнуть жити своїм звичайним життям, навчатися в школах, навчатися в університетах, творити, працювати та захищати свою батьківщину", — сказав Будріс.

Він також наголосив, що під час кожної поїздки до Києва його вражає "єдність та хоробрість людей, як вони захищають не лише Україну, не лише свою батьківщину, а й Європу".

Загалом це уже четвертий візит Будріса в Україну з моменту вступу на посаду міністра закордонних справ.